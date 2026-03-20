TRANSFERDE KRİTİK EŞİK

Inter’in, Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni sözleşme planı yapmadığı belirtildi.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Haberde yer alan bilgilere göre İtalyan temsilcisi, milli futbolcunun olası ayrılığında bonservis geliri hedefini 10 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE

Hakan Çalhanoğlu’nun adı bir süredir Galatasaray ile anılırken, Inter’in sözleşme uzatmaya yanaşmaması ve bonservis beklentisinin netleşmesi transfer sürecini daha da hareketlendirebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Süper Lig’in ve büyük kulüplerin transfer hamleleri, sezonun gidişatını etkileyebileceği için Alanya’daki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.