Alanya’nın yakından tanıdığı isimlerden Cemre Nehir Karain (22)’den acı haber geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan genç sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı. Gelişme, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

GENÇ YAŞTA SANATLA TANINDI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Karain, edebiyat ve müzikle yakından ilgileniyordu. Genç yaşına rağmen şiir ve müzik çevrelerinde tanınmaya başlayan bir isimdi.

EN SON HALİÇ’TE GÖRÜLMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Cemre Nehir Karain, en son İstanbul Haliç çevresinde görüldü. Ardından kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi ve yakınları sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı, arama çalışmaları başlatıldı.

VEFAT HABERİ YAYINEVİNDEN GELDİ

Genç şairin vefat haberi, “Şapkamdaki Nar Çiçekleri” adlı kitabını yayımlayan Polemik Yayınevi tarafından duyuruldu. Yayınevinin açıklamasında, “Yazarımız Cemre N. Karain, 22 yaşında aramızdan ayrıldı. Dostlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

ALANYA’DA DERİN ÜZÜNTÜ

Alanyalı olması ve bölgede tanınan bir ailenin kızı olması nedeniyle Karain’in vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı. Genç sanatçının, Alanya’da bir işletmede gitarist olarak çalışan Emre’nin kızı olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI

Genç yaşta hayatını kaybeden Karain için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Hem edebiyat hem de müzik çevreleri, genç bir yeteneğin kaybının büyük bir boşluk yarattığını ifade etti.