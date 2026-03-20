Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay’dan gelen sağlık haberi yakından takip edilirken, hastanede süren tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

GELİŞME NASIL YAŞANDI?

Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu. Yapılan tedavinin ardından Gencebay’ın hastanedeki süreci tamamlandı ve taburcu edildi.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişme, Alanya’da da geniş bir dinleyici kitlesi bulunan Gencebay’ın sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.