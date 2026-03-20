Beşiktaş’ta forma giyen Hyeon-Gyu Oh, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamayla geleceğine dair merak edilen soruya yanıt verdi.

SİNYALİ SAHA KENARINDA VERDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından konuşan Oh, gelecek sezonda da siyah-beyazlı ekipte yoluna devam etmek istediğini ifade etti.

GÖZLER KULÜBÜN ADIMINDA

Oyuncunun bu sözleri, Beşiktaş’ın yeni sezon planlaması açısından dikkat çeken bir mesaj olarak öne çıktı. Açıklamanın ardından, kulübün atacağı adımlar ve kadro tercihleri yakından izleniyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Süper Lig’deki kadro yapılanmaları ve oyuncu kararları, ligin genel dengelerini etkilediği için Alanya’daki futbolseverlerin de gündeminde yer alıyor.