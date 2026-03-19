Alanya’da yağışlı hava ve kaygan zemin bir kez daha kazaya neden oldu. Gece saatlerinde Adliye Kavşağı’nda meydana gelen zincirleme kazada, birden fazla araç ve bir motosikletin karıştığı çarpışma sonrası yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, özellikle gece trafiğini kullanan sürücüler için riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiinde, sağanak yağışın etkisini artırdığı saatlerde yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü ve yolun kayganlaştığı anlarda, birden fazla otomobil ile bir motosikletin karıştığı şiddetli çarpışma meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralılara müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın etkisiyle bazı araçlarda ağır hasar oluştu. Bir otomobilin arka kısmı tamamen parçalanırken, başka bir aracın ön bölümünde ciddi deformasyon meydana geldi. Motosikletin yol ortasına savrulması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Çekici ekipleri, hasarlı araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı inceleme yürütüyor.

Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.