Alanya’nın Hisariçi Mahallesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalara başladı.

SAVCI İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Olayın kesin nedeni ve ölümün nasıl gerçekleştiği, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından netlik kazanacak. İlk değerlendirmelerde farklı ihtimaller üzerinde durulurken, resmi açıklama bekleniyor.

MAHALLEDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Yaşanan olay sonrası Hisariçi Mahallesi’nde kısa süreli hareketlilik oluştu. Bölge sakinleri gelişmeleri yakından takip ederken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili detaylar geldikçe haber güncellenecek.