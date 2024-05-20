Ankara'da '19 Mayıs' coşkusu; Mor ve Ötesi konser verdi

ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Mor ve Ötesi grubu konser verdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşinin yandığı gün olan 19 Mayıs, 105'inci yılında Ankara'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği'nde organize edilen etkinlikte Mor ve Ötesi grubu konser verdi. Binlerce vatandaşın katıldığı 19 Mayıs etkinliklerinde, Mor ve Ötesi grubu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser başlamadan önce konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle dedi:

"Görüyorum ki Ankara yine kendine yakışanı yapıyor. Milli bayramlarımızın coşkusu tüm Türkiye'ye akın akın Ankara'dan yayılıyor. Şu anda burada ucunu bucağını göremediğimiz on binlerce genç kendi bayramını Türk'ün bayramını coşkuyla kutluyor. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sevgili Ankaralılar, değerli gençler sizler 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizim ümidimiz, bizim umudumuz oldunuz. İnanıyoruz ki şeffaf, katılımcı hesap verebilir yönetim anlayışımız yine sizlerin gücüyle tüm Türkiye'ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun ortadan kalktığı aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara'dan yaktınız. İşte bizler de sizlere layık olmak için hiç durmadan çalışacağız. Güveninizin yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. El ele vererek hep birlikte Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye getireceğiz. Bayramınız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Türkiye'miz ilelebet yaşayacaktır. Sözlerimi onun çok güzel olan sözüyle tamamlıyorum. 'Ne mutlu Türküm diyene.' Cumhuriyet, ülkemiz sizlere emanet.