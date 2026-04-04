Antalya hava durumu bugün (4 Nisan 2026) hafif yağmurlu; gündüz sıcaklık 16-17°C, gece 13-14°C görünüyor. Nem ortalama %67, rüzgar kuzeydoğudan ortalama 24 km/saat, basınç 1025 hPa seviyesinde.

Bu tablo, “Antalya bugün yağmur var mı” ve “Antalya kaç derece” aramalarına doğrudan yanıt verirken Alanya’da da günlük planları etkiliyor. Özellikle dışarıda işi olanlar, turizm işletmeleri ve hafta sonu yol yapacak sürücüler için kısa süreli yağış geçişleri kritik.

Nisan ayı Antalya genelinde hızlı değişen hava ile biliniyor. Bugün görülen hafif yağmur, gün içinde aralıklarla etkisini hissettirebileceği için şemsiye ve ince bir yağmurluk Alanya’da da iş görüyor.

Bazı günler hava bir anda açıyor, sonra yeniden kapatıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL

Antalya’da bugün hava hafif yağmurlu. Sıcaklık gündüz 16-17°C bandında, gece ise 13-14°C aralığında seyrediyor.

Bu seviyeler, sahil hattında “üşütmeyen ama serinleten” bir gün anlamına geliyor. Alanya’da sabah erken saatlerde dışarı çıkanlar için rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık biraz daha düşük algılanabiliyor.

Yağışın “hafif” sınıfında olması, gün boyu kesintisiz sağanak beklentisinden çok kısa süreli geçişlere işaret ediyor. Bu yüzden açık hava planı yapanların, programı tamamen iptal etmek yerine saatlik güncellemeleri takip etmesi daha mantıklı.

ANTALYA BUGÜN KAÇ DERECE

Antalya bugün gündüz 16-17°C, gece 13-14°C. Bu değerler 4 Nisan 2026 Cumartesi için verilen güncel sıcaklık aralığı.

Alanya özelinde de benzer bir aralık bekleniyor; sahilde yürüyüş ya da bisiklet planı olanların ince katmanlı giyinmesi yeterli oluyor. Akşam saatlerinde 13-14°C bandı, özellikle rüzgarla birleşince “ince mont” ihtiyacını artırıyor.

Sıcaklığın bu seviyelerde kalması, tarımsal üretimde (seracılık ve açık alan) ani sıcaklık stresini azaltıyor. Yine de yağışın zamanlaması, ilaçlama ve hasat planlarında belirleyici olabiliyor.

ANTALYA’DA YAĞMUR VAR MI

Evet, Antalya’da bugün hafif yağmurlu hava bekleniyor. Yağışın gün içinde aralıklı geçişler şeklinde görülmesi olası.

Verilere göre Antalya ilçelerinde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Özellikle sabah saatlerinde batı ilçelerinde yağışların daha yoğun olabileceği notu, Antalya genelinde kısa süreli “ıslak zemin” riskini artırıyor.

Alanya’dan Antalya merkeze ya da Kemer-Kaş hattına gidecek sürücüler için bu bilgi önemli: sabah saatlerinde yol yüzeyi ıslak olabileceği için takip mesafesi ve hız ayarı daha da kritik hale geliyor.

ANTALYA NEM ORANI BUGÜN KAÇ

Antalya’da bugün ortalama nem %67. Nem, 16-17°C gibi serin sayılabilecek bir sıcaklıkta bile üşüme hissini artırabilen bir etken.

Alanya’da deniz kenarında çalışanlar, tekne turu yapanlar ve sahilde vakit geçirenler için %67 nem; rüzgarla birlikte “nemli serinlik” demek. Saçak altı ve açık alanlarda kısa süreli yağışla beraber kaygan zemin de oluşabiliyor.

Nem oranı aynı zamanda kapalı alanlarda cam buğulanması, kuruma süresi ve çamaşır kurutma gibi günlük işleri de etkiliyor. Küçük bir detay gibi duruyor ama ev ekonomisinde bile hissediliyor.

ANTALYA’DA RÜZGAR KAÇ KM

Antalya’da bugün rüzgar ortalama 24 km/saat ve kuzeydoğu yönünden esiyor. Bu hız, özellikle sahil şeridinde denizden gelen nemle birleşince serinliği belirginleştirebiliyor.

Alanya’da iskele çevresi, sahil bandı ve yüksek binaların arasında “koridor etkisi” ile rüzgar zaman zaman daha hissedilir olabiliyor. Açık alanda çalışanlar için şapka, gözlük gibi ekipmanların sabitlenmesi; motosiklet kullanıcıları için yan rüzgara dikkat edilmesi gerekiyor.

Deniz trafiği açısından da rüzgar yönü önemli. Kuzeydoğu rüzgarı, bazı koylarda dalga düzenini değiştirebildiği için küçük tekneler ve amatör balıkçılar gün içi güncellemeleri kaçırmamalı.

ANTALYA BASINÇ DEĞERİ NE ANLAMA GELİYOR

Antalya’da bugün basınç 1025 hPa. Bu değer, atmosferin bugün görece “yüksek basınç” karakteri taşıdığını gösteren bir seviye olarak okunuyor.

Yüksek basınç çoğu zaman daha stabil hava ile ilişkilendirilse de, bugün hafif yağmurun görülmesi; yerel geçişlerin ve bölgesel nem/rüzgar etkileşiminin devrede olduğuna işaret ediyor. Alanya’da baş ağrısı, sinüs hassasiyeti yaşayan bazı kişiler basınç değişimlerini daha belirgin hissedebiliyor.

ANTALYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİN VAR MI

Antalya hava durumu önümüzdeki 5 gün için günlük detay (sıcaklık/yağış/nem/rüzgar) bu içerikte verilemiyor; çünkü paylaşılan güncel veriler yalnızca 4 Nisan 2026 gününe ait net rakamları içeriyor. 5 günlük tahmin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçe sayfalarında güncellenen resmi tablolarla takip ediliyor.

Yine de Antalya’da Nisan ayının değişken karakteri nedeniyle “önümüzdeki 5 gün” planı yaparken en doğru yaklaşım, her sabah ve her akşam güncellenen tahminleri kontrol etmek. Alanya’da turizm işletmeleri için bu, transfer saatlerinden plaj düzenine kadar birçok kararı etkiliyor.

Özellikle batı ilçelerinde sabah yağışının daha yoğun olabileceği beklentisi varken, 5 günlük görünümde de benzer geçişlerin tekrar edebilme ihtimali göz ardı edilmemeli. Bu yüzden “Antalya hava durumu 5 günlük” araması yapanların, resmi kaynaklardaki ilçe bazlı güncellemeyi tercih etmesi daha güvenli.

ANTALYA İLÇELERİNDE HAVA NASIL: ALANYA DAHİL GENEL DEĞERLENDİRME

Antalya’nın ilçelerinde genel olarak benzer koşullar bekleniyor; bugün ana tema hafif yağmur ve serin sayılabilecek sıcaklıklar. Sabah saatlerinde batı ilçelerinde yağışın daha yoğun olabileceği öngörüsü, il genelinde farklı saatlerde kısa süreli yağış geçişlerine işaret ediyor.

Alanya’da günlük yaşam açısından en pratik sonuç şu: açık hava planı yapılabilir ama “yağmur ihtimali” hesaba katılmalı. Sahil yürüyüşü, pazar alışverişi, çocukların park planı gibi rutinlerde kısa süreli yağışa karşı hazırlıklı olmak yeterli.

Antalya merkez, Alanya, Manavgat, Gazipaşa hattında rüzgarın kuzeydoğudan esmesi; özellikle yüksek katlı bölgelerde rüzgarın daha sert hissedilmesine yol açabiliyor. Bu da akşam saatlerinde 13-14°C bandını daha serin hissettirebilir.

ANTALYA’DA BUGÜN DIŞARI ÇIKILIR MI: ALANYA İÇİN PRATİK NOTLAR

Antalya’da bugün dışarı çıkmak için hava tamamen engelleyici değil; hafif yağmurlu ve 16-17°C seviyeleri, doğru kıyafetle rahat yönetilir. Alanya’da gün içinde kısa süreli yağışa yakalanma ihtimali nedeniyle suya dayanıklı ayakkabı ve ince yağmurluk tercih edilebilir.

Rüzgarın 24 km/saat olması, özellikle sahil hattında serinliği artırdığı için tek kat tişörtle üşütme riski doğurabiliyor. Katmanlı giyim, hem yağış hem rüzgar değişimlerinde günü daha konforlu geçirtiyor.

Son olarak, “Antalya hava durumu bugün” ve “Antalya hava durumu önümüzdeki 5 gün” takibini tek seferlik okumak yerine düzenli kontrol etmek önemli. Nisan’da planı kurtaran şey çoğu zaman 2-3 saatlik güncelleme oluyor.