09 May 2024 - 16:20- Ekonomi G:

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

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Her yıl olduğu gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi! mask
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Bu milli bayram, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatması anısına kutlanmaktadır. Ancak, bu yıl 19 Mayıs tarihinin pazar gününe denk gelmesi, öğrenciler ve çalışanlar arasında 20 Mayıs’ın tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

19 Mayıs Resmi Tatil Mi?

19 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilen önemli günlerden biridir. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Kurtuluş Mücadelesi’nin başlangıcı olarak kabul edilmesiyle, bu tarih milli bir bayram olarak kutlanmaktadır. Dolayısıyla, 19 Mayıs resmi tatil günlerinden biridir ve kamu kurumları ile birçok iş yeri bu gün tatil yapmaktadır.

20 Mayıs Okullar Tatil Mi?

19 Mayıs’ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler bu gün tatil olacaktır. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar normal olarak açık olacak ve eğitim-öğretime devam edilecektir.

Sonuç olarak, 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak olup, öğrencilerin ve çalışanların 20 Mayıs’ta iş ve okul faaliyetlerine devam etmeleri beklenmektedir.

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09 May 2024 - 16:20 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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