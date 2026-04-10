Alanya Yeşilöz Mahallesi’nde yaşanan olayda 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alanya’da annesinin kucağından düşen bebek yaralandı haberi, ilçede kısa sürede dikkat çekti. Olay, Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesinde meydana geldi.

OLAY YEŞİLÖZ MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, annesinin kucağında bulunan 1 yaşındaki bebek, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonrası bebeğin hareketsiz kaldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aile tarafından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna götürülen küçük çocuk, Alanya’da hastanede tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından bebeğin durumu yakından izlenmeye başlandı.

DURUMU CİDDİ

Doktorlardan edinilen ilk bilgilere göre, bebek düşme sonucu yaralandı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.