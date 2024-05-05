Ceyda Düvenci'den erkeklere ped tavsiyesi geldi

Ceyda Düvenci Pınar Sabancı'nın YouTube programında regl konusunda hakkında açıklamalarıyla gündem oldu. Düvenci "Ben ezber bozmayı çok seviyorum. Gidilen yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve bütün hayallerimin peşinden gitmeyi seviyorum" dedi. Ünlü oyuncu ardından regl hakkında şunları söyledi:

'REGL OLDUM DEDİĞİMDE KIYAMET KOPUYOR'

"Mesela regl olmak. Ben regl oldum. Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor. E her kadın regl oluyor. Ben niye bunu söyleyemiyorum? Niye bir kadın hasta oldu şimdi hasta ne? Yani anatomik olarak bunun bir karşılığı varsa ben bunu söylediğimde bu kadar tepki alıyorsam ben kendimi iyi hissediyorum.

ERKEKLERE PED TAVSİYESİ

Sohbetlere gittiğimde işte firmalar çağırdığında biz erkekler kadınlar için ne yapalım? Şirket çalışanı mısın? Evet. Şirketinde kadın çalışan arkadaşın var mı? Var. Çekmecene ped koy diyorum mesela. Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin. Sen çekmecenden çıkar ver. O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak. Ama bana bunu konuşmak normal geliyor mesela" ifadelerini kullanarak ped tavsiyesinde bulundu. Bu yorumuna sosyal medyada bir taraf tepki verirken diğer taraf ise destekledi.

Kaynak: Haber Merkezi