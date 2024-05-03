03 May 2024 - 16:10- Gündem G:

KPSS 2024 başvuruları başladı: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sınavı başvuruları bugün başladı.

KPSS 2024 başvuruları başladı: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? mask
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On binlerce adayın beklediği 2024 KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) başvuruları başladı. 3 Mayıs saat 15.30 itibarıyla başlayan başvurular 15 Mayıs 23.59'da son bulacak.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine ise kendileri karar verecek.

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayacak.

2024 KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Lisans: Her bir oturum için 350 TL

KPSS Alan Bilgisi: Her bir oturum için 235 TL

KPSS ÖABT: Her bir oturum için 350 TL

KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024,

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: KARAR

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03 May 2024 - 16:10 - Gündem

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