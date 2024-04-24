Alanyaspor'un eski hocası Farioli dünya devinin başına geçebilir

Sezon sonunda Stefano Pioli ile yollarını ayırmayı planlayan Serie A devi Milan, tanıdık bir ismi hoca adayları arasına ekledi. Pioli yönetiminde 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaştıktan sonraki iki sezonda hayal kırıklığı yaşayan ve bu yıl ligi ezeli rakibi Inter'in 17 puan gerisinde tamamlayan Milano ekibi, sezonun sona ermesinin ardından bir yıl daha sözleşmesi bulunan 58 yaşındaki tecrübeli hocası ile yollarını ayıracak.

FARİOLİ EN FAVORİ ADAY

Milano ekibinin teknik direktör adayları arasında şu an Ligue 1 ekibi Nice'in başında bulunan Süper Lig'in eski hocası Francesco Farioli'nin favori isimler arasında yer aldığı iddia edildi. İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre; Milan'ın yeni sezonda aradığı teknik direktör profilinin genç, uluslararası profilli, modern bir oyun önerisine sahip ve kulüp projesiyle uyumlu bir çalıştırıcı olduğunu belirtilirken, " Son birkaç saatte popülerlik kazanan isim daha önce Sassuolo'da Roberto De Zerbi'yle birlikte çalışan şu anda Nice'i çalıştıran 35 yaşındaki İtalyan Francesco Farioli. Bir felsefe mezunu... Yedek kulübesinde bir dahi olarak kabul ediliyor. Avrupa sahnesinde ortaya çıkan yeteneklerden biri. Onun güçlü yanı kesinlikle deneyim olamaz ama yeteneği ve fikirleri var" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ ADAY DAHA VAR

Haberin detayında Milan'ın teknik direktör listesinin geniş olduğu belirtilirken, Premier Lig ekibi Brighton'u hocası Roberto De Zerbi, Lille'in çalıştırıcısı Paulo Fonseca ve son olarak Wolverhapmton'da görev yapan İspanyol Julen Lopetegui'nin de adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

MACERASI SÜPER LİG'DE BAŞLADI

Milan'ın hoca adayları arasındaki Francesco Farioli teknik direktör kariyerine Süper Lig'de başladı. Trükiye'ye gelmeden önce İtalya'da kaleci antrenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yapan 35 yaşındaki Farioli, Süper Lig macerasına Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcı antrenörü olarak başladı. Daha sonra ilk teknik direktörlük deneyiminde Fatih Karagümrük'ün başına geçen İtalyan hoca İstanbul ekibinde 27 maçta görev yaptı. Farioli, Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra Türkiye kariyerine başladığı Alanyaspor'a dönerek teknik direktör oldu. 48 maçlık Alanyaspor macerasının ardından ise 1 Temmuz 2023'te Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçti. Halen Nice Teknik Direktörü olan Francesco Fraioli, Fransız ekibiyle 33 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 1.7 puan ortalaması yakaladı. Spor SERVİSİ