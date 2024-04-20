Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu ALTBAŞLIK Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı KONYA Büyükşehir Stadyumu'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği önemli müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Furkan Bayır, Balkovec, orta alanda Richard, Janvier, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Ahmed Hassan ilk 11'i ile maça başlayacak. Ev sahibi Konyaspor ise, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi ve Sambou ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.