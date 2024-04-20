Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM

Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu ALTBAŞLIK Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 16.00'da başladı. Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı.

KonyaBüyükşehir Stadyumu'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği önemli müsabakaya temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Furkan Bayır, Balkovec, orta alanda Richard, Janvier, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Ahmed Hassan ilk 11'i ile maça başlayacak. Ev sahibi Konyaspor ise, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi ve Sambou ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

1' Konyaspor - Alanyaspor maçı başladı.

6' Oğulcan Ulgun yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

9' Ve hakem Oguzhan Cakir maçı tekrar başlattı.

11' Oyuncu değişikliği! Fahrudin Omerovic oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Alexandru Cicaldau, çıkan oyuncu Oğulcan Ulgun.

14' Corendon Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nicolas Janvier

20' Jure Balkovec isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Konya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

23' Yusuf Özdemir şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

29' Maçta heyecanlı anlar. Koka şutunu çekiyor ancak top Konyaspor savunmasından dönüyor.

41' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Alanyaspor.

45'+1 Gol! Alanyaspor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Florent Hadergjonaj. 0-1.

45'+1 Golde asisti yapan oyuncu Oguz Aydin.

Maçın hakemi Oguzhan Cakir ilk yarıyı bitirdi.

46' Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı.

47' Sarı kart! Konyaspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Teenage Hadebe.

Kaynak: Spor SERVİSİ