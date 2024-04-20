Kara deliğin manyetik alanları görüntülendi!

Gökbilimciler, ilk kez Samanyolu galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafındaki manyetik alanların görüntüsünü yakaladılar. Araştırmacılar, Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan bir çift makalede, bu bulgunun güçlü manyetik alanların tüm kara deliklerin ortak bir özelliği olabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan araştırmanın eş lideri ve Harvard ve Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astronom olan Sara Issaoun, "Kara deliğin etrafında döndüğünü gördüğümüz bu spiral desen, manyetik alanların da etrafında dönen spiral bir desen olması gerektiğini ve bunların çok güçlü ve çok düzenli olduğunu gösteriyor" dedi. Ayrıca Issaoun, yeni görüntünün güçlü ve düzenli manyetik alanların, kara deliklerin etrafındaki gaz ve maddeyle nasıl etkileşime girdiği konusunda kritik öneme sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

İLK OLARAK 2019 YILINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Araştırmacılar 2019 yılında Messier 87'nin merkezinde yer alan bir kara deliğin ilk görüntüsünü yakalayarak tarihe geçmişlerdi. İki yıl önce ise gökbilimciler kendi galaksimizde yer alan Sagittarius A adlı kara deliğin ilk görüntüsünü paylaştılar. Dünya'dan yaklaşık 27.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius A, 4,3 milyon güneş kütlesine sahip. Ancak Messier 87'nin güneşimizin 6,5 milyar katı kütleye sahip kara deliği M87 ile kıyaslandığında sönük kalıyor.

KARA DELİKLERİN MANYETİK ALAN ÇİZGİLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?

Astrofizik Merkezi, Harvard ve Smithsonian'dan yapılan açıklamaya göre, farklı boyutları göz önüne alındığında, araştırmacılar iki kara deliğin aslında çok benzer göründüğünü görünce şaşırdılar ve bu dev çiftin başka ortak özellikleri olup olmadığını sorguladılar.

Çığır açan önceki görüntülerin her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Şili, İspanya ve diğer ülkelerde bulunan ve kara delikleri görüntülemek için birlikte çalışan küresel bir radyo gözlemevi ağı olan Event Horizon Teleskobu (EHT) ile çekildi. Yeni görüntüyü elde etmek için araştırmacılar yine EHT'ye başvurdular. Bu kez Sagittarius A*'yı sadece bir yönde titreşen dalgalardan oluşan polarize ışıkta görüntülediler. Açıklamaya göre bu sayede araştırmacılar kara deliğin manyetik alan çizgilerinin haritasını çıkarabildi.

"TÜM KARA DELİKLER BİRBİRİNE BENZİYOR OLABİLİR"

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Michi Bauböck. "Manyetik alanların da çok farklı görünmesini bekleyebilirdik. Ancak bu durumda, oldukça benzer oldukları ortaya çıktı, bu da bu yapının tüm kara delikler için ortak olduğu anlamına gelebilir. Kara deliklerin yakınındaki manyetik alanların daha iyi anlaşılması, jetlerin nasıl oluştuğu ve fırlatıldığından kızılötesi ve X-ışını ışığında gördüğümüz parlak parlamalara neyin güç verdiğine kadar birçok açık soruyu yanıtlamamıza yardımcı oluyor" diye ekledi.

KARA DELİK NEDİR?

Kara delik, ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim gücüne sahip olan yoğun bir madde bölgesidir. Bir yıldızın ömrünün sonuna geldiğinde kendi üzerine çökmesi sonucu oluşur. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi