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Kerimcan Durmaz'ın annesi gündeme bomba gibi düştü

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Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz sakal bırakarak bambaşka bir imaja bürünmüştü. Annesi, Kerimcan'ın yeni imajı karşısında sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

Kerimcan Durmaz'ın annesi gündeme bomba gibi düştü mask
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Ünlü sosyal medya Kerimcan Durmaz, son dönemde yakın arkadaşı Samet Liçina ile birlikte çektiği videolarla sosyal medyada gündem oluyor. Yakın zamanda radikal bir karar alarak sakal bırakan ve giyimini sadeleştiren Kerimcan Durmaz, kendisine Erilcan adını taktı.

REKOR KIRDI

Durmaz şimdi de annesiyle çektiği video ile dikkatleri üzerinde topladı. Annesinin bu anlarını paylaşan ünlü fenomen gündeme de bir anda oturdu.  Annesinin "Ne kadar güzel sakalların var, ciğerim…" dediği video paylaşım rekorları kırdı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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12 Nis 2024 - 15:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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