Kerimcan Durmaz'ın annesi gündeme bomba gibi düştü

Ünlü sosyal medya Kerimcan Durmaz, son dönemde yakın arkadaşı Samet Liçina ile birlikte çektiği videolarla sosyal medyada gündem oluyor. Yakın zamanda radikal bir karar alarak sakal bırakan ve giyimini sadeleştiren Kerimcan Durmaz, kendisine Erilcan adını taktı.
REKOR KIRDI
Durmaz şimdi de annesiyle çektiği video ile dikkatleri üzerinde topladı. Annesinin bu anlarını paylaşan ünlü fenomen gündeme de bir anda oturdu. Annesinin "Ne kadar güzel sakalların var, ciğerim…" dediği video paylaşım rekorları kırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.