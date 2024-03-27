Eşi, Orhan Gencebay'ı eleştirenlere çıkıştı: Köpekler havlasın

Murat Kurum'un Şişli'deki iftarına katılan Orhan Gencebay, "Sadece İstanbul" şarkısıyla Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Orhan Gencebay, Murat Kurum'a verdiği destekle bir yandan da eleştirilerin odağında. Dün akşam Murat Kurum'la birlikte iftar programına katılan Orhan Gencebay, iftarda Kurum'la şarkı söyledi. Orhan Gencebay, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gencebay'a yapılan eleştirilere eşi Sevim Emre yanıt verdi.
Eşi Sevim Emre, Gencebay'ı "siyaset üstü bir kişilik" olarak nitelendirerek savundu. "İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu" diyen Emre, bu durumun particilikle ilgisi olmadığını söyledi.
12 Punto'ya konuşan Sevim Emre, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boşverelim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.