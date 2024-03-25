25 Mar 2024 - 19:00- Magazin G:

Burak Deniz'in 'Şehrazad' dizisindeki partneri o isim oldu

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Şehrazad dizisine hazırlanan Burak Deniz'in partneri "Yörük kızı Canfeza"sı Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.

Burak Deniz'in 'Şehrazad' dizisindeki partneri o isim oldu mask
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Yörük kızı Canfeza ile komiser Mahir’in imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak “Şehrazad” dizisi, Atv’de ekrana gelecek. Hikayesi ve senaryosu Eda Tezcan’a ait olan, Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin komiser Mahir’ine Burak Deniz, Kürşat’ına ise Gürkan Uygun hayat verecek.

YİNE AYNI YAPIM ŞİRKETİYLE ANLAŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Yörük kızı Canfeza rolüyle seyirci karşısına çıkacak oyuncu da sonunda belli oldu. NGM’nin “Kardeşlerim” dizisinde 4 sezon boyunca hayat verdiği “Asiye” karakteriyle beğeniyle izlenen Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni projesi için de NGM’yle el sıkıştı.

Emre Karakuşak’ın yönetmen koltuğuna oturacağı “Şehrazad” dizinin okuma, saç ve makyaj provaları başladı.

Ancak güzel oyuncunun Burak Deniz'den 15 yaş küçük olması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Kaynak: KARAR

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25 Mar 2024 - 19:00 - Magazin

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