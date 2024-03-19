19 Mar 2024 - 16:37- Magazin G:

Hastane künyesi merak edilmişti! İşte Sezen Aksu'nun hastalığı

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Emel Müftüoğlu'nun paylaştığı hastane görüntüsüyle Sezen Aksu'nun hastalığı gündeme bomba gibi düştü. İşte hastalığın detayları...

Hastane künyesi merak edilmişti! İşte Sezen Aksu'nun hastalığı mask
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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, yaşamını bir süredir magazin basınından uzak sürdüren Sezen Aksu'yu paylaştı.

Minik Serçe lakabı ile anılan Sezen Aksu ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun paylaştığı o kare sosyal medyada büyük ses getirdi. Minik Serçe'nin bileğindeki hastane künyesi de dikkatlerden kaçmadı.

Magazin yazarı Onur Akay, Sezen Aksu’nun 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu. Akay, “Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray’da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı. " dedi.

HASTANENİN KANTİNİNDE ÇEKİLMİŞ

Aksu, "Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık nedeniyle hastanedeydi. Müftüoğlu'nun paylaştığı o fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş. Aksu, aynı zamanda Check-up yaptırdı ve tüm sonuçları çok iyi çıktı ama Cushing Sendromu önemli bir rahatsızlık ve hayatını kaybedenler oluyor. Büyük sanatçımıza bu rahatsızlığından dolayı acil şifalar ve sağlıklı uzun ömürler dilerim.” ifadelerini kullandı.

SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle vücudun adrenal bezlerinde ya da hipofiz bezindeki (beyindeki) anormal bir büyüme veya tümör nedeniyle meydana gelir.

Kaynak: MYNET

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19 Mar 2024 - 16:37 - Magazin

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