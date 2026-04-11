Antalya ve özellikle Alanya bölgesi, sığınmacılar üzerinden yürütülen devasa bir vurgun iddiasıyla sarsılıyor. Bölgede yaşamını sürdüren yabancı uyrukluların yaşadığı krizleri gün yüzüne çıkaran Göçmen ve Mültecilere Yardım Derneği, tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Dernek Başkanı Elçin Gafar'ın yaptığı çarpıcı açıklamalar, yeraltı dünyasına uzanan karanlık bir tabloyu gözler önüne serdi.

KARANLIK FİNANS VE KRİPTO AĞI

Özellikle Alanya'ya yerleşen Ukraynalıların peş peşe gelen şikayetlerle derneğin kapısını çalması, ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkardı. Gafar'ın aktardığı bilgilere göre, mağdurlar sadece farklı milletlerden kişilerin değil, bizzat kendi vatandaşlarının da amansız tuzağına düşüyor. Yapılan ön incelemeler, bu durumun basit ve bireysel dolandırıcılık vakalarından ibaret olmadığını kanıtladı. İddiaların merkezinde, Ukraynalılardan oluştuğu öne sürülen ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren dev bir mali suç örgütü var. Karanlık yeraltı finans sistemleri, yasadışı para transferleri ve kripto para hareketleriyle yönetilen organize bir nakit trafiğinin Alanya üzerinden yönlendirildiği iddia ediliyor.

DEVLET KURUMLARIYLA ORTAK MÜCADELE

Tespit edilen bu karmaşık suç ağının çökertilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin korunması adına kritik adımlar atılıyor. Dernek yönetimi, göçmenler arasındaki düzeni tehdit eden bu organize yapılanmaya karşı devletin ilgili mercileriyle omuz omuza çalıştıklarını duyurdu. Sürecin her aşamasını büyük bir titizlikle izleyen yetkililer, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin tecelli etmesi için kararlı bir duruş sergiliyor. Alanya kamuoyunu yakından ilgilendiren bu sarsıcı operasyonların sonuçları ve hukuki süreçle ilgili yeni detayların önümüzdeki günlerde paylaşılmaya devam edileceği öğrenildi.