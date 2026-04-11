Vücudundaki oksijen satürasyonunun kritik seviyelere düşmesi sebebiyle 25 Aralık 2025 tarihinde acil olarak Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli devlet adamı, uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Türk siyasi tarihine damga vuran usta isimden bugün acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Cindoruk'un vefatı, Ankara'da olduğu kadar Alanya siyaset ve cemiyet hayatında da yakından takip edilerek büyük bir hüzne neden oldu.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra siyasete ve hukuka adanmış bir ömür sürdü. 1955 yılında başladığı avukatlık kariyerinde, Yassıada yargılamaları sırasında merhum Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Parti yöneticilerinin savunmasını üstlenen en genç hukukçulardan biri olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA VEKÂLET ETTİ

Türk demokrasi tarihinin en fırtınalı dönemlerinde kritik görevler üstlenen Cindoruk; Doğru Yol Partisi (DYP), Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ve Demokrat Parti'nin (DP) genel başkanlık makamlarında bulundu. 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini yürüten usta siyasetçi, 1993 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na vekâlet ederek devletin zirvesinde önemli bir rol oynamıştı. İngilizce bilen Cindoruk, evli ve üç çocuk babasıydı.