Mehmet Şahin sözü: 1 Nisan'da Alanya'ya hizmet rozetini takacağım

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in çalışmaları, son 2 yıldır olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında da aralıksız olarak halkın içerisinde sürüyor.

Alanya'nın her köşesinde sevgi gösterileriyle desteklenen Şahin, iftar ve teravih sonrası mahalle buluşmaları kapsamında gittiği Mahmutseydi Mahallesi'nde de coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

'ŞAHİN HER ZAMAN HER DERDİMİZE KOŞTU'

Mahmutseydi halkı, Şahin'e "Aday olmadan da hep yanımızdaydınız. Sizi ne zaman telefonla arasak hep yanıt aldık. Her zaman her derdimize koştunuz" diyerek teşekkür ettiler.



Vatandaşların dilek ve önerilerini alan Şahin, "Ben hem ticaretin hem siyasetin içinden gelen bir kardeşinizim. Bürokrasinin de nasıl işlediğini biliyorum. Tüm bilgi ve birikimimi Alanyamıza ve sizlere hizmet için kullanacağım" dedi.

Şahin, kendisini yoğun ilgiyle karşılayan mahalle sakinleri ile Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül'e teşekkür etti.

ŞAHİN'E MAHMUTLAR'DAN BİR DESTEK DAHA

Hafta sonu Mahmutlar'ın sevilen isimlerinden Garip Kodal ve arkadaşları da Mehmet Şahin'e desteklerini açıkladılar.

Kodal ve arkadaşları ile bir araya gelen Şahin, coşkulu bir kalabalık tarafından "En Büyük Başkan Bizim Başkan" ve "Alanya Seninle Gurur Duyuyor" sloganları ile karşılandı.

Mehmet Şahin, ekibi, Garip Kodal ve arkadaşları ile Şahin'in Mahmutlar'da yaşayan sevenlerinden oluşan coşkulu kalabalık hep birlikte yürüyüş de yaptı.

Şahin, bu coşkulu katılıma ilişkin sosyal medya mesajında "Her Şey Alanya’mız İçin diyerek çıktığımız bu hizmet yolunda bizimle yol yürümek üzere aramıza katılan değerli dostum Garip Kodal ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

ALANYASPOR'UN GALİBİYETİYLE MUTLU OLDU

Şahin, hafta sonu Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor-Kayserispor maçını da tribünden takip etti.

Şahin, Oba Stadyumu'nda da taraftarlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Son dakikalarda bulduğumuz golle 1-0 kazandığımız maç sırasında heyecandan hop oturup hop kalkan, gol sonrası herkese sarılarak sevinen Şahin, "Trendyol Süper Lig’de mücadelesini sürdüren Alanyaspor’umuzu desteklemek için tribünde yerimizi aldık. Kayserispor maçında oynadığı güzel oyunla rakibini mağlup eden Alanyaspor’umuzu tebrik ederim" dedi.

ESNAF ŞAHİN'İ ALKIŞLARLA KARŞILADI

Şahin, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekip arkadaşları ile birlikte Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret etti.

Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Şahin, iş yerlerinde alkışlarla karşılandı. Bir esnaf, Şahin'e sarılarak "Başkanım alacağız inşallah" dedi. Şahin, "Allah'ın izniyle" yanıtını verdi. Ziyaretleri sırasında istihdam sorunlarından yakınan gençlere "O iş bende. Gençlerimize yeni iş alanları açacağız. İstihdam sorununu bitireceğiz" diyen Şahin, esnaf ve vatandaşlar tarafından "Yanındayız. Yolun açık olsun" denilerek uğurlandı.

Şahin, esnaf ziyaretlerine ilişkin "Ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri ilgi ve alaka için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Rabbim esnaflarımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

'MEHMET ŞAHİN KÖYÜMÜZÜN BİR PARÇASI'

Şahin ve ekibi, mahalle buluşmaları kapsamında iftar ve teravih namazı sonrası Dereköy Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Dereköy'de de her yerde olduğu gibi yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, vatandaşların sorunlarını dinledi. Şahin, kendisine aktarılan yığınla sorun karşısında "O iş bende arkadaşlar. Bizim çözümü olmayan sorunumuz yok. Tüm sorunları kısa sürede çözüp, şehrimizi ve halkımızı kalkındıracağız. 1 Nisan'da Alanya'ya hizmet rozetini takıp, kimsenin partisini gözetmeden hizmet edeceğim. Mehmet Şahin sözü" dedi. Bu sözleriyle ayakta alkışlanan Şahin'in paylaştığı projelerine Dereköy sakinlerinden de yoğun destek geldi.

Dereköy muhtarı Hüseyin Uysal konuşmasında "Her zaman yanımızda oldunuz. Sağ olun, var olun. Mehmet Şahin köyümüzün bir parçasıdır. Yanındayız, yolun açık olsun" dedi.

Şahin, misafirperverlikleri ve destekleri için tüm Dereköy Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

'AİLELERİMİZE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAĞIZ'

Şahin, pazar günü de şehrin her köşesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin, Alanya Belediye Başkanları Parkı'nda sakin bir gün geçiren vatandaşlarla da sohbet etti.

Şahin, 'Ücretsiz Okul Servisleri' Projesi nedeniyle kendisine teşekkür eden bir vatandaşa "Alanyamızda her kesime olduğu gibi ailelerimize de rahat nefes aldıracağız" dedi.