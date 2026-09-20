Antalya’da yaşayan Hatice Kaplan, kuzugöbeği mantarı toplamak için 26 Nisan’da memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi’ne gitti. Yaklaşık 1400 rakımlı, sarp ve ormanlık arazide mantar aradığı sırada kolundaki 3 altın bileziği güvenli olması amacıyla çıkararak çantasına koyan Kaplan, bir süre sonra toplam 30 gram ağırlığındaki bileziklerin çantadan düştüğünü fark etti.

Kaplan’ın ailesi ve yakınları kaybolan bilezikleri bulabilmek için bölgede günlerce arama yaptı. Çevredeki vatandaşlara da haber verilmesine rağmen geniş ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar sonuç vermedi. Bileziklerinin bulunacağına ilişkin umudunu kaybeden Kaplan, bir süre sonra Antalya’daki evine döndü.

5 AY SONRA AĞAÇ DİBİNDE BULUNDU

Aradan yaklaşık 5 ay geçtikten sonra kayıp bileziklerle ilgili sevindirici haber komşu Derebucak ilçesinden geldi. Göynem Mahallesi’nde çobanlık yapan Mustafa Demir, keçilerini otlattığı sırada Çetmi Mahallesi sınırına yakın dağlık alanda bir ağacın dibinde parlayan 3 altın bilezik gördü. Demir, ziynet eşyalarının sahibine ulaşmak amacıyla çevrede araştırma yapmaya başladı.

Arazinin Çetmi Mahallesi’ne yakın olması nedeniyle mahalle sakinleriyle iletişime geçen Demir, daha önce bölgede yapılan kayıp duyurularının hatırlanması üzerine Kaplan ailesine ulaştı. Bilezikler, Hatice Kaplan’ın ağabeyi Ali İhsan Kaplan’a teslim edildi. Demir herhangi bir karşılık beklemediğini belirtirken Kaplan ailesi, davranışından dolayı kendisine 2 çeyrek altın hediye etti.

“HARAM YEMEDİK, YEMEYİZ”

Bilezikleri sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Mustafa Demir, “Bu yaşımıza geldik, biz haram yemedik, yemeyiz de inşallah. Yeter ki bizler gibilerinin eline geçsin. Sevinmiştim, mutlaka ablamız da sevinmiştir. Helalmiş, nasipmiş, geriye döndü” dedi. Ali İhsan Kaplan da Demir’in hiçbir karşılık beklemeden bilezikleri teslim ettiğini belirterek kendisine teşekkür etti ve yaşananların kendilerini umutlandırdığını söyledi.

ÇETMİ’DE KUZUGÖBEĞİ İÇİN DAĞLARA ÇIKILIYOR

Olayın yaşandığı Çetmi Mahallesi ve Beyşehir çevresi, kuzugöbeği mantarının doğal olarak yetiştiği bölgeler arasında bulunuyor. Bölgede 2026 yılı kuzugöbeği sezonu mart ayının sonlarında başladı ve sezonun yaklaşık 15 Mayıs’a kadar devam ettiği belirtildi. Özellikle Toros Dağları etekleri ile göknar ağaçlarının bulunduğu yüksek kesimlerde görülen mantar, yağış koşullarına bağlı olarak yetişiyor. Bahar aylarında yöre halkı ve doğaseverler kuzugöbeği bulabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren ormanlık ve dağlık alanlara çıkıyor.

KUZUGÖBEĞİ BÖLGE İÇİN EKONOMİK DEĞER TAŞIYOR

Doğada kendiliğinden yetişmesi ve toplanmasının zahmetli olması kuzugöbeğini ekonomik değeri yüksek ürünlerden biri haline getiriyor. Beyşehir’de sezon başında yapılan açıklamalarda, yörede toplanan kuzugöbeğinin iç piyasada kilogram başına yaklaşık bin ile bin 500 lira arasında alıcı bulabildiği belirtilmişti. Geçmişte ağırlıklı olarak ihracata konu olan mantarın son yıllarda iç piyasada da talep gördüğü, kültür ortamındaki üretimin yaygınlaşmasının ise fiyatlar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

KAYIP EŞYA BULANLAR NE YAPMALI?

Benzer durumlarda izlenecek yol Türk Medeni Kanunu’nda düzenleniyor. Kanunun 769’uncu maddesine göre kaybedilmiş bir eşyayı bulan kişinin, sahibini biliyorsa doğrudan sahibine; sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine veya köylerde muhtara bildirimde bulunması, sahibini araştırması ve gerektiğinde ilan yoluna başvurması gerekiyor. Bulunan eşyanın önemli ölçüde değerli olması halinde ise kolluk kuvvetlerine veya muhtara bildirim yapılması öngörülüyor.

BULAN KİŞİNİN DE HAKLARI VAR

Türk Medeni Kanunu, bulunan eşyanın yalnızca sahibine ulaştırılması sürecini değil, bulan kişinin haklarını da düzenliyor. Eşyanın özenle korunması gerekiyor. Sahibi ortaya çıkar ve eşya kendisine teslim edilirse bulan kişi yaptığı giderlerin karşılanmasını ve uygun bir ödül verilmesini isteyebiliyor. Sahibinin bulunamadığı durumlarda ise mülkiyetin kazanılması için kanunda belirlenen bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve öngörülen sürenin geçmesi gerekiyor. Beyşehir’deki olayda ise mahalle sakinlerinin daha önceki kayıp duyurularını hatırlaması, 5 ay boyunca dağlık arazide kalan bileziklerin yeniden sahibine ulaşmasını sağladı.