02 Mar 2024 - 14:20- Spor G:

Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı! 3 yıl boyunca onlarda olacak...

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Süper Lig yayın hakları ihalesinin sonucu nihayet belli oldu: Mevcut yayıncı beINSPORTS kazandı. Uzun süren müzakerelerin ardından, Kulüpler Birliği ve TFF'nin talep ettiği zam miktarına karşılık veren beIN, yaklaşık 160 milyon euro ödeme yapacak.

Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı! 3 yıl boyunca onlarda olacak... mask
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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yayın ihalesi bugün çözüldü. Bilindiği gibi Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmişti. Saran Grubu ile BeIN'e ise bugüne kadar ek süre verilmişti. Teklifini yükselten yayıncı kuruluş beIN SPORTS, 160 milyon Euro'ya (Yaklaşık 5.5 milyar TL) 3 yıllığına yeni ihaleyi alacak. beIN, bu paranın yarısını Euro, diğer yarısını ise TL olarak ödeyecek. Komisyon kararını bugün açıklayacak.

Gelişmelerin ardından, TFF'nin ihale sürecini sonlandırarak kazananı açıklaması bekleniyor. Tahminlere göre, ihale sonucunda beIN Sports'un yüksek teklifiyle öne geçmesi bekleniyor. Bu durum, futbol yayın haklarının bedelinin beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkmasına neden olacak.

Başlangıçta 80 milyon Dolar olarak belirlenen yayın hakları bedeli, beIN Sports'un yaptığı yüksek teklifle birlikte, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin çabaları sonucunda kur farkıyla birlikte yaklaşık 2,5 katına çıkacak.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Konuyla ilgili olarak, TFF'nin ihale sonucunu ve futbol yayın haklarının yeni sahibini bugün açıklaması bekleniyor.

Kaynak: DHA / Sabah

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02 Mar 2024 - 14:20 - Spor

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