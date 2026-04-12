Alanya’nın en işlek noktalarından Atatürk Caddesi’nde yapılan sulama çalışmaları, bu kez vatandaşların tepkisini çekti. Tozu önlemek amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen uygulama, aşırı su kullanımı nedeniyle yolu çamurla kaplı bir hale getiriyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Caddeyi kullanan sürücüler, özellikle araçlarını yeni yıkattıktan sonra yaşadıkları durumdan şikayetçi. Yoldan geçen araçların çamur sıçratmamak için yavaşladığı, bazı sürücülerin ise manevra yapmak zorunda kaldığı görülüyor. Bu durum hem trafik akışını etkiliyor hem de günlük yaşamı zorlaştırıyor.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun büyük bölümünün suyla kaplandığı ve araçların çamur içinde ilerlediği dikkat çekiyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Alanya’daki sulama uygulamaları yeniden tartışma konusu oldu.

ESNAF VE VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Alanya’da yaşıyorsanız arabanızı yıkatmayın” diyerek yaşanan sorunu özetliyor. Esnaf ise hem iş kaybı hem de müşteri memnuniyetsizliği yaşadıklarını dile getiriyor.

Vatandaşlar, sulama çalışmalarının saat ve miktar açısından yeniden planlanmasını isterken, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.