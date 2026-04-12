İngiltere Premier Lig’de 32’nci hafta, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen kritik bir mücadeleye sahne olacak. Chelsea ile Manchester City, Londra’da karşı karşıya gelecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Chelsea - Manchester City karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 18:30’da (TSİ) başlayacak.

HANGİ STATTA OYNANACAK?

Dev mücadele, Londra’da bulunan Stamford Bridge Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ

Karşılaşmayı İngiliz hakem Christopher Kavanagh yönetecek.

DEV MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Chelsea, taraftarı önünde avantaj yakalamak isterken; Manchester City ise deplasmanda alacağı galibiyetle zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan bu mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.