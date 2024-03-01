Berna Laçin acil ameliyata alınacak; yürümesi dahi yasaklandı

Ünlü oyuncu Berna Laçin tek kişilik oyunu için gittiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Laçin acil olarak ameliyata alınacağını söyledi. Laçin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

'YÜRÜMEM DAHİ YASAK'

Acil olarak ameliyata alınacağını söyleyen Laçin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale'de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine "Hayal Satıcısı" oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar"

Kaynak: Haber Merkezi