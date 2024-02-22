Birce Akalay, ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor!

Kuş Uçuşu dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti.
İbrahim Çelikkol ile her fırsatta yakın dost olduğunu söyleyen Birce Akalay yeni aşka yelken açtı.
Birce Akalay Aramızda Kalmasın iddiasına göre; uzun süren yalnızlığına son verdi. Akalay ve Hakan Kurtaş’la aşk yaşamaya başladı.
Çift, 14 Şubat’ta, Beyoğlu’ndaki bir sinemada ‘Zavallılar’ filmini el ele izledi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.