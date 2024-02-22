22 Şub 2024 - 16:58- Magazin G:

Birce Akalay, ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor!

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Birce Akalay ile oyuncu Hakan Kurtaş aşk yaşamaya başladı.

Birce Akalay, ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor! mask
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Kuş Uçuşu dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti.

İbrahim Çelikkol ile her fırsatta yakın dost olduğunu söyleyen Birce Akalay yeni aşka yelken açtı.

Birce Akalay Aramızda Kalmasın iddiasına göre; uzun süren yalnızlığına son verdi. Akalay ve Hakan Kurtaş’la aşk yaşamaya başladı.

Çift, 14 Şubat’ta, Beyoğlu’ndaki bir sinemada ‘Zavallılar’ filmini el ele izledi.

Kaynak: MYNET

# oyuncu, Birce Akalay, aşk, Son

22 Şub 2024 - 16:58 - Magazin

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