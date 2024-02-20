Alanya'da örnek uygulama: Fore kazık ile bina zemini sağlamlaştırılıyor

ALANYA’NIN Oba Mahallesi’nde Costa İnşaat tarafından yapılan binada zemini sağlamlaştırmak için fore kazık uygulaması yapılıyor. Yapı müteahhidi ve yer sahibi Serter Ceylan, Alanya’da örnek olması için fore kazık uygulamasını hayat geçirdiklerini söyledi. 600 metrekarelik arazide 70 tane fore kazık çalışması yapıldığını belirten Ceylan, bu uygulamanın maliyeti arttırdığını ancak hiç bir şeyin insan canından daha önemli olmadığını belirtti. Ceylan, Alanya’daki zemini kötü olan arazilerde fore kazık uygulamasının zorunlu olması gerektiğini vurguladı.



‘MALİYETİN ARTMASI İNSAN CANINDAN ÖNEMLİ DEĞİL’



Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Ceylan, “6 Şubat depreminde kötü günler geçirdik. Alanya deprem kuşağı bölgesinde olmamasına rağmen insanları etkiledi. Bizde inşaat yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız? diye düşünürdük. Böyle bir uygulama yapmaya karar verdik. Bu uygulamanın amacı zemini gevşek olan bölgelerde zeminin daha sağlam hale gelmesini sağlamak. Özellikle Alanya’nın Oba Mahallesi’nin zemini çok yumuşak. İstediğiniz kadar sağlam bina yapın yaptığınız binanın temeli çok iyi olsun alttaki alüvyon zemin hareketli olduğu için binanın sabit durmasını engelliyor. Binalarda yana yatmalar olabiliyor. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen bölgelerde binalar tek parça halinde yıkıldı. Bu kazıklama uygulaması yapılmadığı için binaların zeminleri tutmadı. Binalar direkt devrildiler. Alanya’da örnek olması için kazıklama uygulamasını hayata geçirdik. Alanya’da bu uygulamayı yapan birkaç firma daha var. Ancak geliştirilmesi ve daha çok uygulanması gerekiyor. Maliyeti arttırıyor ama bu maliyet insan canından önemli değil” dedi.



‘600 METREKARE BİR ARAZİDE 70 TANE KAZIK YAPIYORUZ’



Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Ceylan, “Burada yaptığımız çalışmada makine 15 metre derine iniyor. Bu da 4 buçuk katılı bir bina demek. Çalıştığımız arazi 600 metrekare bir arazi. Bu 600 metrekarelik arazide 70 tane kazık yapıyoruz. Alttan bu kazıklar birbirlerine bağlanıyorlar. Büyük depremlerde Alanya’da zarar görmeyecek ender binalardan bir tanesi. Yeni yapılan binalarda bu tarz uygulamalar mutlaka yapılmalı. Zemini kötü olan arazilerde yüzde 100 zorunlu hale getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

FORE KAZIK NEDİR?



Fore kazık, günümüzde inşaat sektöründe sıkça kullanılan zemin iyileştirme yöntemlerinden biridir. Zemin türüne bağlı olarak geniş bir kullanım alanına sahip olan fore kazık sistemi, güçlü ve elverişli taşıma kapasitesine sahip olamayan zeminler üzerinde kullanılır. Bu zeminlerde kullanılan kazıklar, zemin üzerine kurulacak yapının daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlar.



FORE KAZIK NE İŞE YARAR?



Temel anlamıyla, jeoteknik sondaj vb. araştırmalar sonucunda zayıf bulunan zemin üzerine oturacak yapıların zarar görmemesi için zayıf zeminin fore kazıklar ile güçlendirilmesidir. Bu nedenle yeraltı çalışmalarında da sıklıkla kullanılır. Fore kazık kullanımı deprem bölgelerinde oldukça yaygındır. Bu kazıkların en önemli görevlerinden biri zemini ve akabinde zemin üzerindeki yapıyı korumak olduğundan, fay hattı üzerindeki yapılaşmalarda oldukça sık kullanılır. Binaların, iş yerlerinin, konutların ve birçok yüksek yapının korunmasında oldukça önemli bir görev oynar. Fore kazık deprem bölgesinde bulunan yapıların güvenliği için olduğu kadar, viyadük ve köprü gibi yüksek yapıların konumlanabilmesi için de oldukça önemlidir. Fore kazık temel anlamıyla baraj yapımı sırasında sıkça kullanılır. Bu yapıların inşaat yükünün ağır ve yüklü olması, fore kazık kullanımını mecburi hale getirmiştir. Deprem bölgelerinde sıkça kullanılan fore kazıklar zemin problemi yaşayan bölgelerin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Öyle ki, depremin etkileri ile zarar görmüş çeşitli bina ve yapıların zemin güvenliğinin sağlanması ile yeni yaşam alanları doğmaya başlar. Bunun haricinde, heyelan kütlesini durdurmak için stabilite problemi olan sahalarda da topuk oluşturmak gibi amaçlarla uygulanmaktadır.



FORE KAZIK NASIL UYGULANIR?



“Fore kazık nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlamadan önce bu kazıkların büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Fore kazıkların çap standartı 65 cm’den başlamaktadır. Kazıklar, fore kazık teknik şartnamesi kapsamında uygun çap oranlarında üretildikten sonra zemin içerisinde yerleştirilmeye hazır hale gelir. Fakat bu işlemden önce mutlaka zemin şartları iyi değerlendirilmelidir. Kullanılacak iş makineleri ve ekipmanlar uygulama sırasında mutlaka hazır bulundurulmalıdır. Ardından zemin içerisinde kuyu açılımına başlanabilir. Açılan kuyuların her biri fore kazık yerleşimi için özel olarak hazırlanır. Kuyuya yerleştirilen malzemeler ve kazıklar tam olarak teknik şartları sağladığında kuyu içerisinde beton dökümü işlemi başlar. Fore kazık beton dökümü işlemi tamamlandıktan sonra betonun kuruması için bekleme sürecine girilir. Bu noktada yüzey üzerine konumlandırılan bir drenaj sistemi, fore kazıkların görevini daha iyi yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Böylece zemin yeraltı sularından korunacak ve sistem daha iyi işlemeye başlayacaktır.



FORE KAZIK KULLANIM ALANLARI NELERDİR?



Fore kazık makineleri yardımıyla zemin üzerinde güven ve denge ilişkisinin kurulmasına yardımcı olan fore kazıklar, günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Fakat kullanım alanının en yaygın olduğu alan derin bölgelerdir. Baraj, derin temel bölgelerine verilecek en güzel örneklerdendir. Yine bu yakın bir örnek olarak, yeraltı su seviyelerinin yüksek olduğu alanlarda sıkça kullanılır. Bu alanda kullanılmasının en önemli sebebi, sudan dolayı zayıflaşan zeminin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Zemin altından sonra fore kazıklar en çok köprü ve viyadük inşaatlarında kullanılmaktadır. Viyadüklerin zorlu kıvrımlarına ve yükselen bölgelerine yerleştirilen fore kazık faydaları itibarıyla daha güvenli bir geçiş sağlanmaktadır. Çünkü köprü ve viyadükler kendi ağırlıklarının dışında, bir de üzerlerinden her an geçen araçların yükünü taşımaktadır. Bu ağırlıklar birleştiğinde sağlam bir yapıyı uzun süre kullanıma açmak kolay olmayabilir. Fore kazık sayesinde bu yapılar etkin bir kullanım sunar. Bir diğer kullanım alanı da demiryolları olarak öne çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak deprem bölgesi ve fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerinde fore kazık kullanımının oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkündür. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi