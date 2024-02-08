31 yaş büyük partneriyle seks sahnesi tepki çekti

Miller's Girl filmindeki seks sahneleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna uğradı. Jenna Ortega ve Martin Freeman'ın oynadığı erotik sahnede oyuncular arasında 31 yaş olması izleyiciler tarafından eleştiri bombardımanına uğradı.

21 yaşındaki Jenna Ortega, kara komedi türündeki filmde 18 yaşındaki öğrenci Cairo Sweet'i canlandırırken, 52 yaşındaki Martin de onun öğretmeni Jonathan Miller karakterine hayat veriyor. Filmde, Jonathan'ın yazı ödevi vermesinin ardından Cairo'nun bir seks hikâyesi kaleme almayı seçmesiyle, ikili çok karmaşık ve uygunsuz bir ilişkiye giriyor. Film hakkında yapılan kötü yorumların ardından filmin mahremiyet koordinatörü açıklama yaptı."

'JENNA NE YAPMAK İSTEDİĞİNDEN EMİNDİ'

"Jenna Ortega ne yapmak istediğinden emindi ve çekimler sırasında tamamen desteklendi.Bu süreç boyunca pek çok kişi, Jenna'nın rahat olduğu şeylerle tutarlı olduğundan emin olmak için Jenna ile etkileşim halindeydi ve Jenna ne yapmak istediğinden çok kararlı ve çok emindi."

Kaynak: Haber Merkezi