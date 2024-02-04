Gagavuzya bağımsızlığının 10. yılını kutluyor

Gagavuzya Başkenti Komrat'da yapılan kutlamalara binlerce Gagavuz Türkü katıldı. Başkanlık binası önünden başlayıp Komrad kent merkezinde yürüyüş ile devam eden kutlamalarda bir konuşma yapan Gagavuzya Özer Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, Gagavuz halkının 10 yıl önce yapılan referandumda birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek " Halk Birliği Günü bir demokrasi bayramıdır. Gagavuz halkının vatanseverlik, kahramanlık ve dayanışma günüdür. Gagavuztanın kuvveti, halkının sergilediği birlikteliktedir " dedi.

1994 yılında özerk yapısı onaylanarak Moldovya Anayasasına giren Gagavuzya’da 2014 yılında yapılan referandumda Gagavuz Halkının %98’i Moldovya’nın bağımsız yapısının değişmesi halinde Gagavuzya’nın bağımsız bir devlet yapısına geçmesi kararını vermişti. Bu karar olası bir Romanya-Moldovya birleşmesi ve Avrupa Birliği üyeliği süreci gibi olası gelişmelerde Gagavuzya’nın geleceğe bağımsız bir devlet olarak devam etmesini kararını gösteriyor. Moldovya Merkezi Hükümetinin farklı alanlarda baskılar uyguladığı Gagavuz Türkleri Moldova-Romanya sınırında 1850 kilometrekarelik bir bölgede yaşıyor. Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkanesşti olmak üzere 3 büyük kenti olan Gagavuzya’nın nüfusu yaklaşık 250 bin civarında.

Kaynak: ajanshaber