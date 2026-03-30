​YÜKSEK BEDEL VATANDAŞLIKTAN KOPUŞU TETİKLİYOR

​Başkan Hüseyin Sarıca, mevcut dövizle askerlik sisteminin yurt dışındaki Türk varlığı üzerinde olumsuz bir baskı oluşturduğunu belirtti. Özellikle Avrupa’da doğup büyüyen gençlerin Türkiye ile olan bağlarının bu nedenle zayıfladığına dikkat çeken Sarıca, şu değerlendirmelerde bulundu:

​"Almanya'da T.C. vatandaşı olmayı bekleyen tam 1 milyon 400 bin vatandaşımız var. Ancak askerlik bedelinin 8 bin Euro gibi yüksek bir seviyede tutulması, bu vatandaşlarımızın TC kimliği alma isteğini kırıyor. Mevcut durumda vatandaşımız olan birçok kardeşimiz ise sırf bu bedeli ödeyemediği için Türk vatandaşlığından kaydını sildiriyor."

​STRATEJİK BİR HATA: GENÇ NESİLLER KAYBEDİLİYOR

​Sarıca, Türkiye ile kültürel ve duygusal bağı zayıf olan yeni nesillerin, ekonomik yükler nedeniyle ana vatanlarından tamamen uzaklaştığını savundu. Meselenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda demografik bir mesele olduğunu ifade eden Sarıca, konuşmasına şöyle devam etti:

​"Özellikle orada doğup büyüyen gençlerimizde bu eğilim daha fazla görülüyor. 8 bin Euro gibi bir meblağ, bir genç için çok ciddi bir yük. Bu durum, gurbetçilerimizin Türkiye ile olan bağını güçlendirmek yerine, onları sistemin dışına itiyor. Binlerce Türk kardeşimiz, yüksek bedeller yüzünden vatandaşlığını sildirmek zorunda kalıyor."

​SAADET PARTİSİ’NDEN MECLİS’E ÇAĞRI

​Konunun Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya tarafından TBMM çatısı altında da defalarca dile getirildiğini hatırlatan Sarıca, çözüm için bedelin mutlaka düşürülmesi gerektiğini belirtti. Sarıca, gurbetçilerin taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Çifte vatandaşlık hakkını bekleyen 1 milyon 400 bin insanımızın önündeki en büyük engel bu yüksek bedeldir. Devletimiz, gurbetçisini bir gelir kapısı olarak değil, birer kültür elçisi olarak görmeli ve askerlik bedelini cazip bir seviyeye çekmelidir" diyerek sözlerini noktaladı.