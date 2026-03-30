1988 yılında yaptırılan Azakoğlu İlkokulu’nda o dönem müdürlük görevini üstlendiğini belirten Karaduman, “1988 yılında yaptırılan Azakoğlu İlkokulu’nun o tarihte müdürü oldum. 1997 yılına kadar da Azakoğlu ve Barbaros İlkokulu ayrı ayrı birer kurum olarak hizmete devam ettiler. 1997 yılında ilköğretim okullaşma gündeme gelince her iki okulu da birleştirerek Barbaros Azakoğlu İlköğretim Okulu yapıldı. Ardından ben 2002 yılında emekli oldum” dedi.

‘HÜSEYİN AZAKOĞLU BENİM ÖĞRENCİMDİ’

Hayatını kaybeden Hüseyin Azakoğlu’nun kendi öğrencisi olduğunu ifade eden Karaduman, “Azakoğlu ailesinin kaybettiği rahmetli Hüseyin Azakoğlu da benim öğrencimdi. Hüseyin Azakoğlu’nun 2020 yılında kalp krizinden ölmesi beni çok üzdü. Bundan dolayı Barbaros Azakoğlu Ortaokulu’nun adının Hüseyin Azakoğlu’na dönüştürülmesi yönünde çalışmalar yaptım. Özellikle bu konuyu aile ile görüştüm. Aile de bu konuda memnuniyetlerini dile getirdi. Konu Antalya Valiliği’ne ve ardından gerekli bakanlığa kadar iletildi. Sonuç olarak okulun ismi Hüseyin Azakoğlu olarak değiştirildi. Bu konuda mutluyuz” şeklinde konuştu.

‘BARBAROS İLE BAĞ KALMADI’

İsim değişikliğine yönelik bazı tepkilere de değinen Karaduman, “Tepki gösteren velilerimizi de saygıyla karşılıyorum. Ama Barbaros İlkokulu’nun binası yıkıldı. Barbaros İlkokulu’ndan hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla Barbaros’un şu anki Barbaros Azakoğlu ile ilgili hiçbir bağlantısı kalmadı. Bu bina da Azakoğlu Ailesi tarafından yapıldı. Nitekim Barbaros isminin artık aileyle karıştırılmaması gerekiyordu” diye konuştu.

HÜSEYİN AZAKOĞLU KİMDİR?

11 Aralık 1980 tarihinde Mehmet Necati ve Afitap Azakoğlu çiftinin 2. çocukları olarak İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretim üçüncü sınıfa kadar Alanya Azakoğlu İlkokulu’nda okudu. Bundan sonraki eğitimini İstanbul’da Koç Lisesi ve Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayarak işletmeci olarak mezun oldu. Eğitim hayatından sonra Alanya’da kendi ailesine ait Banana Otelcilik ve Turizm firmasının değişik departmanlarında çalıştı. Bu arada 2018 yılında evlendi ve 2019 yılında kızı Arya dünyaya geldi. 27 Ağustos 2020 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR