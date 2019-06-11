23 Haziran oy pusulası belli oldu

YSK'nin iptal kararı sonrası 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB Başkanlığı seçimlerinin oy pusulası belli oldu. Buna göre Saadet Partisi 1. sırada, Vatan Partisi 2. sırada, CHP 3. sırada ve AKP 4. sırada yer alacak.

23 Haziran oy pusulası belli oldu
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İSTANBUL'DA yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart’ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak. Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AKP yer alıyor.

TRT Haber’deki habere göre, 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

31 Mart’taki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul’un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi. 

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