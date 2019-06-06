Antalya'da mermer ocakları sedir ormanlarını tehdit ediyor

DÜNYA'DA tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan endemik türler arasında yer alan Toroslardaki sedir ve ardıç ormanları taş ocakları nedeniyle yok olma tehlikesi altında. Elmalı ilçesi Armutlu ve Avşar mahalleleri arasında 2'si ömrünü tamamlamış, 3'ü faaliyetini sürdüren 5 taş ocağı, Söğütcük Mahallesi'nde 2, Zümrütova Mahallesi'nde 4, Abdal Musa Türbesi'nin bulunduğu Tekke Mahallesi'ndeki 4 taş ocağı sedir ve ardıç ormanlarının yanı sıra Elmalı Ovası'ndaki elma, kiraz ve armut bahçelerini de tehdit ediyor.

Bölge sakinleri taş ocaklarının bölgeyi tahrip ettiğini, sedir ve ardıç ormanları başta olmak üzere tarım arazilerinin yanı sıra insan sağlığı için de tahliye oluşturduğunu söyledi. Açılan her taş ocağı nedeniyle binlerce ağaç kesildiğini, ömrünü tamamlayan taş ocaklarının yerinin ise ağaçlandırılmadığını kaydetti.

TOZ SOLUYORUZ

Ardıç ağaçlarının kesiminin yasak olduğunu belirten bölge sakinleri, "Düz kesim yapılan bölgelerde bile, bu ağaçlara dokunulmuyor. Ama taş ocaklarının bulunduğu bölgede binlerce ardıç ağacı yok edildi. Bölgedeki elma, kiraz ve armut bahçeleri, yazlık sebze tarlaları toz altında. Verim düştü. Taş ocaklarına yakın bölgelerde doğal yaşam tahrip oldu. Yabani hayvanlar bölgeyi terk etti. Bölge insanının piknik yaptığı alanlar toz altında. İnsanlar toz soluyor. Mermer ocaklarından çıkan blokları taşıyan kamyonların mahalle aralarından geçiyor. Ağır tonaj nedeniyle yollar sıcak asfalt dökülen yollar tahrip olmuş durumda. Mahalle içinden geçen kamyonlar, başta çocuklar olmak üzere can güvenliğini tehdit ediyor" diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 12:28