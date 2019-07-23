Alanya esnafının 'çıplak turist' isyanı

ALANYA'da turistlerin bikini ve tanga ile sokakta dolaşmalarına karşı çıkan Cruseo Restoran sahibi Mehmet Türemiş, “Fransa’da sokakta mayo ile dolaşmak yasak. Alanya Belediyesi bu konuda bir adım atmalı” dedi. Fransa’nın güney sahilindeki bazı kentlerde mayoyla sokakta gezme yasağı uygulanıyor. Montpellier yakınlarında La Grande Motte isimli tatil beldesinde Belediye Meclisi’nde alınan karar uyarınca, giyim yönetmeliğine uymayan ve şehir merkezinde veya dükkanlara yarı çıplak girenler, 40 Euro para cezası ödemek zorunda kalıyor. Belediye, kentteki esnafın şikayeti üzerine bu kararı aldığını açıkladı. Toplam 5 bin nüfusa sahip olan tatil beldesinin nüfusu, yaz sezonunda 10 kat artıyor. Fransa’nın diğer bazı tatil bölgelerinde de 1970’li yıllardan beri giyim yönetmeliği uygulanıyor. Fransa’da bu karar uygulanırken, Alanya’da ise plajlardan çıkan bazı turistler, bikini ve tanga ile Alanya sokaklarında rahatça geziyor. Sokakta insanlara aldırış etmeden yarı çıplak gezen kadın ve erkek turistler vatandaşın ve esnafın tepkisine neden oluyor. Bu duruma tepki gösteren turizmci Mehmet Türemiş, "Alanya’da turizm ve turist! Gördüğünüz gibi elinde cüzdan bile yok ki para harcasın, kıçında don yok ki bir şeyler yesin içsin. Ben evimde bile pijama ile gezerken ve yatarken, bu insanların caddede sokakta bu kadar açık saçık dolaşmaları nasıl bir ahlaksızlık inanamıyorum. Git deniz kenarında kumsalda istediğin gibi gez" dedi.