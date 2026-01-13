6 Şubat itibarıyla yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu uygulanacak. Düzenleme sonrası özellikle elektronik parça, yedek parça ve küçük hacimli ürünlerde katlanan fiyatlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AK Parti’den “yeniden değerlendirme” mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada düzenlemenin temel amacının tüketici güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi olduğunu belirtmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor.”

Bu açıklama, kamuoyunda geri adım sinyali olarak yorumlandı.

Sert eleştiri: “Bu koruma değil, istismardır”

Düzenlemeye bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi. Saral, sosyal devlet vurgusu yaparak fiyat artışlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti:

“30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2.500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.”

Saral, özellikle düşük bedelli ürünler için vatandaşların gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa zorlanmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“3 dolarlık bir ürün için insanlar büyük maliyetlere mecbur bırakılıyor. Bu tablo ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.

Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.”

Saral, yerli üreticinin desteklenmesine karşı olmadıklarını ancak bunun vatandaş ezilerek değil, adalet ve ölçüyle yapılması gerektiğini vurguladı.