4 Ocak Pazar günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane'de sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi soğuk havadan korunmak için 3 ay önce tamirhane önüne bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Durum polis ekiplerine bildirildi.Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, ölen kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bayıldığı ve çıkan yangın sonucu otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanan otomobilin sahibiyle, tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağırıldı.

EVDEN ÇIKARILDIĞI İÇİN SOKAKTA YAŞAMAYA BAŞLAMIŞ

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopside ölen kişinin Cemal Ertürk olduğu tespit edildi. Boşandığı ve 3 çocuğu olduğu belirlenen Ertürk’ün kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı ve sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.