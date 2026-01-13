Brent petrol fiyatlarındaki durdurulamaz hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Özellikle İran eksenli gelişmelerin uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemesi, Türkiye'deki pompalara zam olarak geri döndü. Vergi düzenlemeleri ve maliyet artışlarının gölgesinde beklenen o haber, 13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gerçeğe dönüştü.

MOTORİNE 1 LİRA 8 KURUŞLUK DARBE

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına tam 1 lira 8 kuruş (1,08 TL) zam yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları bir kez daha yukarı yönlü güncellendi. Araç sahiplerinin bütçesini sarsan bu gelişme, özellikle lojistik ve ulaşımın hayati önem taşıdığı Alanya gibi turizm bölgelerinde maliyet hesaplarını altüst etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR ALEV ALDI

Zamlı tarifenin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin önde gelen illerinde motorin fiyatları psikolojik sınırları zorlamaya başladı. Güncel listeye göre İstanbul'da motorinin litresi 54 lira 80 kuruş seviyesine demir attı. Başkent Ankara'da rakamlar 55 lira 90 kuruşa ulaşırken, İzmir'de ise 56 lira 10 kuruş bandına yükseldi.

ALANYA’DAKİ SÜRÜCÜLER HESAP KİTAP YAPIYOR

Nakliye ve ulaşım maliyetlerinin doğrudan etkilendiği bu zam, Alanya'daki vatandaşların ve esnafın gündemine ilk sıradan girdi. Büyükşehirlerdeki bu fiyat artışlarının, dağıtım maliyetleri nedeniyle Alanya'daki istasyonlara benzer veya daha yüksek oranlarda yansıması bekleniyor. Kontak çevirmenin maliyetinin her geçen gün arttığı bu dönemde, gözler önümüzdeki günlerde benzin ve LPG grubunda yeni bir hareketlilik olup olmayacağına çevrildi.