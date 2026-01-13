Fırtınalı havada denize giren iki çocuk, güçlü akıntıya kapıldı. Vatandaşların zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

DALGALAR ARASINDA CAN PAZARI

Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgâr ve dalgalı deniz, sahilde korku dolu anlara neden oldu. 15 yaşındaki iki kız çocuğu, fırtınaya rağmen denize girdiği sırada kuvvetli akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

VATANDAŞLAR TEREDDÜT ETMEDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi sınırlarındaki Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Çocukların yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, hiç düşünmeden denize atladı. Dalgalar arasında can simidi de atılarak iki çocuk kıyıya çekildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Soğuk hava ve deniz nedeniyle üşüdükleri görülen çocuklar için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.