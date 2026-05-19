2009 yerel seçimlerinde CHP’den Mahmutlar Belediye Meclis Üyesi seçilen ve ardından Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Av. Murat Can ile eski meclis üyesi İbrahim Sayar, CHP Mahmutlar Mahalle Başkanlığı görevine getirilen Cengiz Uğurkutu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

​SEÇİM SÜRECİNDEKİ AYRILIK VE YENİ TEMAS

​Adı 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde sık sık CHP Alanya Belediye Başkan Adaylığı için geçen Av. Murat Can, aday adaylığı sürecinde yaşanan bazı olumsuzlukların ardından yolunu ayırmıştı. Son yerel seçimlerde İYİ Parti listelerinde yer alarak, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ile birlikte sahaya inen Can’ın, uzun bir aradan sonra CHP çatısı altında dirsek teması kurması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

​MAHALLE BAŞKANI UĞURKUTU: "MURAT CAN'IN PARTİMİZE KATILMASINI ÇOK İSTİYORUZ"

​Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Cengiz Uğurkutu, Av. Murat Can’ın geçmişte kendi önerisiyle CHP’ye katıldığını hatırlatarak şunları söyledi: "Murat Can, dürüst kişiliği nedeniyle geçmişte bazı grupların hedefi oldu ve bu olumsuzluklar onun CHP’de taban bulmasını engelledi. Ancak kendisi Atatürkçü ve demokrat kimliğiyle bizler için her zaman çok önemlidir. Partimize yeniden katılmasını çok isteriz. Bu ziyarete vesile olan eski belde başkanımız ve meclis üyemiz İbrahim Sayar’a teşekkür ediyorum. Eski başkan vekilimizin partimize yeniden katılması için bizzat çalışacağım."

​​Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan eski Belediye Başkan Vekili Av. Murat Can ise, Cengiz Uğurkutu’ya olan saygısını vurgulayarak, "Mahallemizde çok değerli bir büyüğümüz ve saygı duyduğumuz kıymetli abimiz olan Cengiz Uğurkutu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk ve kendisine yeni görevinde başarılar diledik" ifadelerini kullandı.