Gazipaşa’nın Göçük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Özcan Güler, ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katılmaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programa davet edildiğini açıklayan Güler’in çekimlerinin hafta sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Güler’in yer aldığı bölümün yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

GAZİPAŞA VE ALANYA’YI TEMSİL EDECEK

Pandemi öncesinde Alanya’da turizm sektöründe çalışan Özcan Güler, pandemi döneminde memleketi Gazipaşa’ya dönerek çiftçilik yapmaya başladı. Göçük Mahallesi’nde tarımla uğraşan Güler, yarışmaya katılımını yalnızca kişisel bir deneyim olarak görmediğini; Gazipaşa’nın yanı sıra eşi dolayısıyla bağının bulunduğu Alanya’yı, bölgedeki çiftçileri ve Yörük kültürünü de ekranlara taşımak istediğini belirtti.

Güler’in yarışmaya yöresel kıyafetleriyle katılması bekleniyor. Kıyafet konusunda Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Mülazımağaoğlu’nun destek verdiği belirtilirken, Güler de sağlanan katkı nedeniyle teşekkür etti. Böylece yarışmacının ekran karşısına bölgenin geleneksel kültürünü yansıtan bir görünümle çıkması planlanıyor.

GAZİPAŞA’DA TARIM ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARINDAN

Özcan Güler’in çiftçilik kimliği, tarımın ekonomik yaşamda önemli yer tuttuğu Gazipaşa açısından da öne çıkıyor. Gazipaşa Belediyesi tarafından hazırlanan stratejik planlarda ilçenin tarımsal yapısında meyvecilik, sebzecilik ve örtü altı üretimin önemli yer tuttuğu; muz, narenciye ve son yıllarda yaygınlaşan avokado gibi ürünlerin yetiştirildiği belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının bölgeye ilişkin çalışmalarında da Gazipaşa Ovası’ndaki tarım alanlarının sulanmasına yönelik projeler bulunuyor.

MİLYONER’DE 13 SORULUK YARIŞ

ATV’nin resmi bilgilerinde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 13 sorudan oluştuğu belirtiliyor. Yarışmacılar genel kültür ve farklı bilgi alanlarından gelen sorular karşısında ilerlemeye çalışırken, 13. sorunun doğru cevaplanması halinde büyük ödüle ulaşılıyor. Programın mevcut formatında en yüksek ödül 5 milyon TL olarak açıklanıyor. Yarışma, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Programda 5 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşan yarışmacılar da daha önce ekranlara geldi. ATV’nin kayıtlarına göre Berk Göktaş, 2024 yılında 13. soruyu doğru yanıtlayarak 5 milyon TL’lik ödülü kazanan ilk yarışmacı olmuştu. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde de üst basamaklara ulaşan ve yüksek ödüllü sorularla karşılaşan yarışmacılar izleyici karşısına çıktı.

DAHA ÖNCE DE TELEVİZYON YARIŞMASINA KATILDI

Özcan Güler için televizyon stüdyosu tamamen yeni bir deneyim olmayacak. Güler, daha önce eşi Rabia Güler ile İlker Ayrık’ın sunduğu “Yaparsın Aşkım” yarışmasına katılmıştı. Bu kez ise performansa dayalı bir program yerine genel kültür sorularının yöneltildiği “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında mücadele edecek.

Çekimleri hafta sonunda yapılması planlanan bölümün ATV’de hangi tarihte ekrana geleceğine ilişkin henüz resmi bir yayın tarihi bulunmuyor. Yayın takviminin netleşmesiyle Özcan Güler’in Gazipaşa, Alanya, çiftçilik ve Yörük kültürünü temsil edeceği bölümün ekran tarihi de belli olacak.