Kandilli Rasathanesi’nin ilk verilerine göre deprem, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.40’ta meydana geldi. Merkez üssü Pınarbaşı-Şanlıurfa olarak açıklanan depremin büyüklüğü 5,8, derinliği ise 5,4 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının Şanlıurfa’nın yanı sıra bölgedeki birçok noktada hissedildiğine ilişkin bildirimler geldi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Saat 10.55 itibarıyla can veya mal kaybına ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına ilişkin açıklamaları takip ediliyor.

Kandilli’nin yayımladığı ilk deprem kaydında koordinatlar 37.3682 kuzey, 38.8143 doğu olarak belirtildi.