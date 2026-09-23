Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiği bildirildi. SonDakika.com’un 23 Eylül 2026 saat 13.28’de yayımladığı ilk bilgide, Yavaş’ın CHP’den ayrıldığı belirtilirken istifanın gerekçesi ve bundan sonraki siyasi yol haritasına ilişkin ayrıntılara henüz yer verilmedi.

İSTİFA İDDİALARI BİR SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar son haftalarda Ankara siyasetinin öne çıkan başlıklarından biri olmuştu. Ağustos ayında başka bir partiye geçeceğine ilişkin iddialara yanıt veren Yavaş, kendisiyle ilgili siyasi senaryolar üretildiğini belirterek bir gelişme olması halinde açıklamanın doğrudan kendisinden duyulacağını söylemiş ve önceliğinin Ankara olduğunu vurgulamıştı.

Tartışmalar eylül ayında da devam etti. Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından CHP’den ayrılacağı ve farklı bir partiye geçeceği yönünde yeni iddialar ortaya atıldı. Yavaş ise görüşmede parti değiştirme konusunun konuşulmadığını ifade etmiş, temasın Ankara’daki yatırımlar ve belediye projeleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

“AYRILIKTA AZAP, BİRLİKTE RAHMET VARDIR” DEMİŞTİ

Ankara Kent Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda da konuya değinen Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini belediye hizmetleri üzerinden açıklamıştı. CHP’den ayrılacağı yönündeki sorular üzerine ise yakın zamanda konuları değerlendireceklerini söylemiş ve “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” ifadesini kullanmıştı. Bu açıklama, o tarihte istifa iddialarına kesin bir doğrulama olarak değerlendirilmemişti.

PARTİDEN İSTİFA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI SONA ERDİRMİYOR

Türkiye’de bir belediye başkanının partisinden istifa etmesi, belediye başkanlığı görevinden da ayrıldığı anlamına gelmiyor. Belediye başkanlığı ile siyasi parti üyeliği hukuken ayrı statüler olduğundan, yalnızca parti üyeliğinden ayrılan bir belediye başkanı görevini bağımsız olarak sürdürebiliyor. Belediye başkanlığı makamının boşalması ise istifa, ölüm veya mevzuatta düzenlenen diğer görevden ayrılma ya da düşme halleriyle bağlantılı ayrı bir süreç olarak ele alınıyor.

Bu nedenle Yavaş’ın CHP üyeliğinden ayrılması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı açısından doğrudan yeni bir belediye başkanı seçimi süreci başlamıyor. Bundan sonraki aşamada Yavaş’ın bağımsız olarak devam edip etmeyeceği veya başka bir siyasi partiyle yol yürüyüp yürümeyeceği, kendisinin yapacağı açıklamalar ve varsa resmi siyasi parti üyelik işlemleriyle netlik kazanacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE DENGELER ÖNEM TAŞIYOR

Parti değişiklikleri belediye başkanlığı makamını kendiliğinden etkilemese de belediye meclisindeki siyasi ilişkiler açısından önem taşıyor. Büyükşehir belediyelerinde bütçe, imar düzenlemeleri, yatırımlar ve çeşitli idari kararlar belediye meclisinin gündemine geliyor. Bu nedenle belediye başkanı ile meclisteki siyasi parti grupları arasındaki iş birliği, büyük ölçekli projelerin ve kent yönetimine ilişkin kararların yürütülmesinde önemli bir unsur oluşturuyor.

GÖZLER YAVAŞ’TAN GELECEK AÇIKLAMADA

Yavaş’ın istifasının gerekçesine, CHP yönetimiyle ilişkilerinin bundan sonraki seyrine ve siyasi kariyerine hangi statüyle devam edeceğine ilişkin ayrıntılar ilk haber itibarıyla açıklanmış değil. Son haftalarda farklı siyasi partilere geçeceğine ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelmesine karşın Yavaş bunların önemli bölümünü reddetmişti. Bu nedenle yeni dönemin nasıl şekilleneceğinin, Yavaş’ın kendi açıklaması ve resmi parti kayıtlarına ilişkin gelişmelerle netleşmesi bekleniyor.