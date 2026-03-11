Alanya’da öğrenciler ve veliler “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusunun yanıtını arıyor. 2025-2026 eğitim yılı için ara tatil ve yaz tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre netleşti.

Alanya’da eğitim gören binlerce öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 2 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. Dönemin ilerlemesiyle birlikte öğrenciler ve veliler özellikle “Alanya’da okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?” sorusunu araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Alanya’daki tüm resmi ve özel okullar da Türkiye genelindeki tarihlerle aynı şekilde ara tatil ve yaz tatiline girecek.

2. DÖNEM ARA TATİLİ TARİHİ

MEB takvimine göre ikinci dönemin ara tatili Mart ayında yapılacak. Buna göre;

Ara tatil başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara tatil bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte öğrenciler yaklaşık 9 gün ara tatil yapacak. Alanya’daki okullarda dersler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Birçok öğrenci için bu kısa tatil dönemi genelde dinlenme ve sınavlara hazırlık arası gibi görülüyor. Bazı veliler ise bu zamanı çocuklarıyla küçük şehir dışı planları yapmak için değerlendiriyor. Kısacası birkaç günlüğüne ders temposu duruyor.

ALANYA’DA OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak.

Aynı gün itibarıyla Alanya’da yaz tatili resmen başlayacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline girecek.

Bu tarih özellikle Alanya’da turizm sezonunun yoğun olduğu döneme denk geliyor. Birçok aile çocukların tatilini sahil planları, akraba ziyaretleri ya da yaz kurslarıyla değerlendirmeyi tercih ediyor.

Biraz erken gibi geliyor bazı öğrencilere… Ama takvim net.

2026-2027 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihini açıklamadı. Yeni takvim yayımlandığında Alanya’daki okullar da aynı tarihlerde yeni döneme başlayacak.

Genellikle eğitim yılı Eylül ayının ikinci haftasında başlıyor ancak kesin tarih için MEB’in yeni takviminin açıklanması bekleniyor.

Kısacası Alanya’daki öğrenciler için sıradaki ilk mola Mart ayındaki ara tatil. Ardından ise gözler yaz tatiline çevrilecek.