Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat eden bir iş yeri sahibi M.Y., yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan B.G.'nin kendisini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın şüphelisi B.G.'nin 24 iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığını, bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Gözaltına alınan B.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

