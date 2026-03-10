ALANYA’DA üretimi yapılan ve sezonun ilk ürünleri arasında yer alan yenidünya, şu sıralar özellikle meyve ve sebze halinde dikkat çekiyor. Ürünün henüz sezonun başında olması nedeniyle fiyatı da yüksek seviyelerde seyrediyor.

Alanya Meyve ve Sebze Hali’nde yenidünya kilogramı yaklaşık 700 TL’den satışa sunuluyor. Üreticiler, havaların daha da ısınması ve hasadın artmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda piyasadaki ürün miktarının artacağını, buna bağlı olarak fiyatların da kademeli olarak düşebileceğini belirtiyor.

Buna rağmen sezonun ilk yenidünyası, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.(Ramazan ÖZDEMİR)