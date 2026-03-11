Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında tribünlerden yükselen özel koreografi, Victor Osimhen’i duygulandırdı. Nijeryalı golcü, annesine gönderme yapılan görseli görünce gözyaşlarını tutamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı tribünler unutulmayacak bir koreografiye imza attı.

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen için hazırladıkları özel görseli açtı. Koreografi, maçtan önce statta duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

OSIMHEN VE ANNESİ İÇİN ANLAMLI MESAJ

Kuzey tribününde açılan koreografide Osimhen’in küçük kızıyla birlikte yürüdüğü bir görsel yer aldı. Görselin üst bölümünde ise futbolcunun annesinin fotoğrafına yer verildi.

Koreografinin altındaki pankartta İngilizce olarak “We are family and family is everything” (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir) mesajı yazıldı.

Osimhen’in tribünlerdeki bu görüntüyü gördükten sonra oldukça duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Taraftarlar da yıldız futbolcu için uzun süre tezahürat yaptı.

RÖPORTAJI TARAFTARI ETKİLEMİŞTİ

Victor Osimhen’in UEFA’ya verdiği bir röportajda çocukluk yıllarından bahsetmesi, Galatasaray taraftarını derinden etkilemişti.

Nijeryalı golcü o röportajda annesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatmış ve “Annem ben çok küçükken hayatını kaybetti. Onu hatırlayacak kadar büyümemiştim ama yokluğu hâlâ içimde bir yara” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada birçok taraftar, UltrAslan grubuna çağrı yaparak Osimhen ve annesi için özel bir koreografi hazırlanmasını istemişti. Liverpool maçında tribünlerde ortaya çıkan görüntü ise bu çağrının karşılığı oldu.

Stadyumdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Tribünlerde birkaç saniyelik sessizlik vardı önce. Sonra tezahüratlar yükseldi…

Osimhen başını tribünlere kaldırdı. Bir an durdu, sonra gözlerini sildi.

Futbol bazen sadece bir maç olmuyor.