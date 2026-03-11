Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde belediye binasında arama yapılırken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Alınan bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçti.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi ihale soruşturması” kapsamında yapılan operasyonda ekiplerin belediye binasında arama yaptığı ve bazı evraklara el koyduğu öğrenildi.

Soruşturmanın, belediyedeki bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında başka isimler hakkında da gözaltı kararlarının bulunduğu ifade edildi.

Emniyet ekiplerinin belediyedeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VAHAP SEÇER: “BANA DAİR SORUŞTURMA YOK”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada belediyedeki bazı alımlarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Seçer açıklamasında, “Bu süreçte böyle bir soruşturma benim için sürpriz değil. Bana dair bir soruşturma yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis ekiplerinin belediye başkanının ofisindeki bazı evrakları da incelemek üzere talep ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı merak edilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Belediyede yürütülen operasyon nedeniyle kentte günün en çok konuşulan konularından biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi operasyonu son dakika gelişmeleri oldu.